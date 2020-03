Emergenza Coronavirus: per la ricetta medica basta WhatsApp e Email

Emergenza Coronavirus: ecco l’ordinanza per limitare gli spostamenti e ridurre i contagi

È stata firmata un’ordinanza dalla Protezione Civile per limitare gli spostamenti dei cittadini e ridurre la diffusione del virus cinese.

Non sarà più necessario passare dal medico per ritirare la ricetta medica, ma basterà un messaggio sul cellulare o l’invio tramite email.

Una volta scaricato l’allegato ci si potrà recare in farmacia per acquistare il farmaco prescritto dal medico.

L’importante è portare il promemoria cartaceo alla farmacia.

La finalità della sottoscrizione di questa Ordinanza è quella di limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione dei contagi del virus Covid-19.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato a tale proposito che è necessario puntare

“con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono”.

Emergenza Coronavirus: è necessario presentare il numero di ricetta elettronica

In piena emergenza coronavirus non è più necessario presentare la ricetta cartacea del medico.

L’ordinanza sottoscritta dalla Protezione civile consente ai cittadini di ottenere dal proprio medico il numero di ricetta elettronica tramite email, WhatsApp, sms.

Quindi, i cittadini che avranno necessità di una ricetta medica non dovranno recarsi dal medico per ritirare il cartaceo.

Nella stessa Ordinanza sottoscritta dalla Protezione Civile sono disciplinate tutte le modalità operative per le ASL e per le farmacie per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti e per quelli distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale.

Emergenza Coronavirus: 3 opzioni per l’invio della ricetta medica

In piena emergenza coronavirus ecco le tre opzioni per l’invio della ricetta medica al paziente, che non deve passare dallo studio medico: