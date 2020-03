Piero Chiambretti, stimato conduttore di Rete 4, è stato ricoverato in ospedale dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Vladimir Luxuria lo ha reso noto attraverso un post su Twitter.

Nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale Mauriziano di Torino sono stati ricoverati d’urgenza Piero Chiambretti e l’anziana madre Felicita. Il motivo? Sembra ufficioso che entrambi abbiano contratto il famigerato Coronavirus.

Il 63enne di Aosta e sua madre sono entrati in ospedale con tutti i sintomi del Covid-19: il temibile virus che sta mettendo in ginocchio numerosi paesi del mondo. Il noto presentatore di #CR4 – La Repubblica delle Donne sarebbe risultato positivo al test del Coronavirus, virus per il quale è stato dichiarato lo stato di pandemia a livello internazionale.

Nelle ultime 24 ore madre e figlio avrebbero effettuato tempestivamente il tampone, in quanto sintomatici e/o perché entrati a stretto contatto con soggetti affetti da Coronavirus.

Il post di Vladimir Luxuria

L’ex deputata e opinionista tv Vladimir Luxuria ha divulgato a macchia d’olio la notizia del ricovero di Piero Chiambretti e di sua madre. Attraverso un post sul social network Twitter, la 54enne di Foggia ha rivolto i suoi sentiti auguri di pronta guarigione:

“Facciamo sentire a Piero Chiambretti e a sua mamma Felicita ricoverati per #coronavirus tutto il nostro affetto… Ce la farete!”

Le condizioni di salute di Chiambretti

Stando a quanto riportato da numerosi quotidiani, negli ultimi giorni Piero Chiambretti avrebbe accusato un certo malessere, con febbre altalenante e difficoltà respiratorie non indifferenti. Nelle ultime 24 ore è avvenuta la corsa in ospedale, con l’obiettivo di individuare la vera natura del suo peggioramento e sottoporsi ad opportune terapie farmacologiche.

Sfortunatamente non ci è dato sapere lo stato di salute di Felicita Chiambretti, l’anziana madre del noto presentatore. La drammatica notizia del doppio ricovero in casa Chiambretti ha comunque scosso sia i colleghi del conduttore che i suoi affezionati telespettatori.

Se la positività di Piero Chiambretti venisse ufficialmente confermata dall’ufficio stampa del presentatore, ciò costituirebbe un serio problema per quel numero di collaboratori di Rete 4 che recentemente sono entrati a stretto contatto con il 63enne, all’interno degli studi televisivi di Cologno Monzese.