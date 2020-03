Emergenza Coronavirus: cosa devono fare i pensionati che devono ritirare la pensione?

Emergenza Coronavirus: best practices per evitare contagi

I primi giorni del mese d marzo sono giorni importanti per tutti i pensionati che devono recarsi alla Posta o in Banca per ritirare l’assegno previdenziale.

Per evitare il contagio da coronavirus è importante evitare luoghi affollati ed è necessario mantenere la giusta distanza di sicurezza o droplet.

La finalità è quella di tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro del personale e degli addetti allo sportello presso Poste Italiane SpA.

Il consiglio per tutti quanti, sia per il personale che per gli stessi cittadini pensionati, è quello di evitare sovraffollamenti all’interno degli uffici postali e banche e utilizzare i tools ed i servizi telematici approntati.

Seguendo queste misure preventive è possibile scongiurare un eventuale contagio da coronavirus.

Allarme Coronavirus: la nota firmata Slp Cisl

“A partire dalla necessità di evitare assembramenti, se possibile, sarebbe meglio evitare di recarsi negli uffici, meglio ricorrere all’utilizzo delle carte libretto collegate ai singoli libretti postali che consentono i prelievi nei Postamat. Vista l’emergenza, andrebbero quindi utilizzati, in modo da evitare file e occasioni di contagio”,

è quanto riportato dalla nota sottoscritta Slp Cisl.

Il problema per gli addetti allo sportello e per gli stessi pensionati che devono ritirare la pensione è che molti sportelli non sono muniti di blindato, per cui il contatto diretto è quasi inevitabile.

Per evitare un possibile contagio da virus cinese è stato richiesto l’invio all’interno degli sportelli postali di disinfettanti e la necessità di intensificare la sanificazione dei luoghi pubblici.

La situazione è in fase di aggiornamento: per le prossime scadenze saranno previste regole ed indicazioni utili volte ad evitare il sovraffollamento da parte dei cittadini.

Come evitare il contagio Coronavirus: le buone regole

Oltre ad evitare sovraffollamenti all’interno degli uffici postali e banche e la necessità di rispettare la distanza di sicurezza, si raccomanda a tutti i pensionati dai 75 anni in su di uscire di casa il meno possibile.