Emergenza coronavirus: medico aggredisce paziente anziano per la strada

Durante l’emergenza da coronavirus a Lecce un medico ha aggredito un anziano paziente per la strada. Rischia la radiazione dall’Ordine dei Medici.

Un video testimonia l’aggressione di un medico ai danni di un 86enne paziente colpito in strada a calci a pugni. Il medico è stato fermato dai passanti. Ecco l’incredibile vicenda che arriva da Lecce durante l’emergenza coronavirus.

L’aggressione in strada

La vicenda che ha dell’assurdo anche per il periodo in cui avviene si è svolta a Calimera, un paese in provincia di Lecce ed è stata ripresa da un video amatoriale.

Nel video si vede un medico di base che dopo una discussione sempre più accesa ha aggredito un anziano 86enne con schiaffi e poi spingerlo a terra.

Una volta riverso a terra il medico avrebbe continuato a colpire con calci e schiaffi l’anziano che non sapeva più come difendersi.

Alcuni passanti compresa una donna che è uscita dallo studio del medico lo hanno fermato e l’anziano è stato soccorso dal 118 rifiutando però di essere ricoverato.

Denuncia penale e commissione disciplinare per il medico

Secondo la ricostruzione il medico avrebbe aggredito l’anziano paziente in seguito ad una lite scaturita da divergenze su una ricetta medica.

L’86enne infatti avrebbe continuato a chiedere il perché una prestazione specifica non fosse stata accolta.

L’anziano non avrebbe accettato le spiegazioni del professionista che dopo insulti reciproci ha iniziato ad aggredirlo davanti al suo studio.

L’uomo anche grazie al video è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate come riporta Fanpage.

Nel frattempo l’Ordine dei Medici ha già convocato la commissione disciplinare per analizzare l’accaduto commentando così le scene riprese dal video.

“Una scena che getta discredito e disonore su una categoria impegnata nell’importante battaglia contro il coronavirus.”

L’evento ha colpito molto per la distanza da altri esempi di medici ed infermieri che invece in questo periodo si stanno sacrificando per lottare contro questa emergenza.