Governo, bozza del nuovo decreto legge in esame: restrizioni e multe

Emergenza Coronavirus: il Governo ha previsto la bozza del nuovo decreto legge che dovrebbe essere approvata oggi nel consiglio dei ministri.

La bozza all’esame del CdM prevede sanzioni fino a 4mila euro per chi non rispetta le regole di contenimento.

Inoltre, è prevista la possibilità per i Governatori delle Regioni di emettere ordinanze più restrittive nei territori più a rischio del contagio coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri convocato per le 14 è riunito per il nuovo decreto legge: il blocco a tutte le attività potrà essere prolungato fino al 31 luglio, con rinnovi di 30 giorni fino a quella data.

Per chi trasgredirà alle norme vigenti la multa prevista sarà di 4.000 euro.

“Possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”,