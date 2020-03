Emergenza Coronavirus: quali sono i voli aerei per rientrare da Londra?

Emergenza Coronavirus: è possibile trovare voli aerei da Londra a Roma?

In piena emergenza coronavirus ci si chiede se si possa trovare qualche volo aereo da Londra a Roma.

È quasi impossibile ed introvabile un volo aereo che da Londra giunga negli aeroporti italiani, ma non si esclude che sia possibile trovarlo a prezzi esosi.

Nonostante siano garantiti da Alitalia collegamenti diretti e quotidiani con Fiumicino, trovare un volo da Londra a Roma è un’impresa ardua.

Se ci si collega al sito della compagnia aerea tricolore ci si accorge che non ci sono offerte disponibili fino al 4 aprile.

In altri siti è possibile trovare diverse soluzioni.

Ad esempio, se si vuole prendere un volo martedì 24 marzo da Londra a Roma è possibile farlo, ma sono previsti scali.

Con la Lufthansa è possibile viaggiare facendo scalo e pagando una tariffa di 264 euro.

Pertanto, i cittadini italiani che desiderano rientrare in Italia possono trovare qualche volo aereo, anche se le tariffe low cost è quasi impossibile reperirle.

“Informiamo i nostri connazionali che hanno necessità o desiderino tornare in Italia, che possono farlo attraverso il volo giornaliero diretto che l’Alitalia continua ad assicurare sulla tratta Londra-Fiumicino”,

sottolinea una nota dell’Ambasciata italiana a Londra.

Emergenza Coronavirus: cancellati migliaia di voli aerei

Come riportato dalla Bbc.com migliaia di voli sono stati cancellati in tutto il mondo, mentre le compagnie aeree lottano per far fronte a una crisi della domanda causata dall’epidemia di coronavirus.

Ryanair ha cancellato i voli aerei da e per l’Italia da venerdì fino all’8 aprile.

EasyJet ha cancellato tutti i suoi voli da e per l’Italia dal 10 marzo al 3 aprile.

Norwegian Air ha affermato che taglierà circa 3.000 voli nei prossimi tre mesi, circa il 15% della sua capacità.

Prevede inoltre di licenziare temporaneamente “una quota significativa” della sua forza lavoro.

“Abbiamo avviato consultazioni formali con i nostri sindacati in merito a licenziamenti temporanei per i membri dell’equipaggio di condotta nonché per i dipendenti a terra e negli uffici”,

ha affermato l’amministratore delegato Jacob Schram.