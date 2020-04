Bollette: tutti i bonus per acqua, luce e gas ed in arrivo la riduzione delle tariffe

Bollette: tutti i bonus per acqua, luce e gas ed in arrivo...

Emergenza Coronavirus: Bollette al ribasso per le famiglie italiane

Come preannunciato alla fine del mese di marzo, in questo particolare momento di emergenza sanitarie e crisi economica cagionata dal Coronavirus, si va verso la riduzione delle tariffe delle bollette energia elettrica, gas e acqua.

Secondo le comunicazioni dell’ARERA per i prossimi due mesi verranno rinnovati i Bonus sociali relativi alle utenze e saranno stoppate eventuali procedure di blocco di gas, energia elettrica e fornitura di acqua.

Nel secondo trimestre 2020 i gestori delle utenze domestiche revisioneranno al ribasso le tariffe delle utenze.

Si stima un risparmio del 18,3% per l’energia elettrica e del 13,5% per il gas, calcolato su un nucleo familiare.

Ciò significa che in media una famiglia spenderà 45 euro in meno all’anno di energia elettrica e 139 euro in meno di fornitura di gas, per un risparmio totale pari a 184 euro.

Per il corrente anno la bolletta media sarà di 1.019 euro per il gas e di 521 euro per l’energia elettrica.

Coronavirus, Bonus Sociali Bollette luce, gas e acqua

In piena emergenza e crisi cagionata dalla pandemia del Coronavirus gli utenti potranno beneficiare dei Bonus Sociali nazionali con l’agevolazione da presentare entro il 30 aprile 2020.

Per evitare difficoltà nella presentazione della domanda di rinnovo dei Bonus Sociali Bollette c’è una proroga di 60 giorni.

Il Bonus Sociale luce, gas e acqua spetta in caso di ISEE fino a 8.265 euro, mentre per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico il tetto sale a 20.000 euro.

Il Bonus Sociale è

“un regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”.

Tale compensazione è uno strumento introdotto dal Governo che ha la finalità di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo un risparmio sulla spesa annua.

Blocco sospensione forniture energia elettrica, gas e acqua per morosità

In considerazione del prolungamento del lockdown stabilito dal Governo, è stato prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità.