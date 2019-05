Emanuele Filiberto in ospedale, operato d’urgenza: ‘È tornato dopo anni’

Emanuele Filiberto in ospedale, sottoposto ad una operazione urgente: “Un male che non voglio nominare”, ecco le sue parole

Il Principe Emanuele ricoverato in ospedale, ecco cosa è successo.

Emanuele Filiberto in ospedale: il motivo

Il giovane ha utilizzato i social per informare i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute. In particolare, Il Principe ha condiviso una Instagram Stories che ha allarmato i suoi follower. Ricoverato in ospedale si è detto pronto ad affrontare un delicato intervento chirurgico. L’immagine condivisa dall’erede della casa Savoia ritrae il suo braccia tatuato in un letto di ospedale con un braccialetto identificativo con i dati anagrafici del ricoverato.

Nel post pubblicato sui diversi canali social si legge:

“NON È MIA ABITUDINE, MA ANTICIPO LE SPECULAZIONI. OGGI MI RIFACCIO OPERARE DELLO STESSO PROBLEMA CHE AVEVO AVUTO QUALCHE ANNO FA… E CHE NON VOGLIO NOMINARE. TUTTO ANDRÀ BENE! HO IL MORALE E SONO FIDUCIOSO! VI ABBRACCIO”.

Emanuele Filiberto si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico.

Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni… Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto… Pubblicato da Emanuele Filiberto su Martedì 28 maggio 2019

Il tumore al setto nasale

Nel messaggio che accompagna il triste scatto, Emanuele Filiberto parla del tumore al setto nasale. Il Principe è già stato operato qualche anno fa. In una passata intervista rilasciata al sito Urban Post ha raccontato che nel 2013 aveva perso la voce. Per tale motivo sua moglie l’ha convinto a fare una visita medica. Dopo gli accertamenti, Il Principe ha scoperto di avere un tumore al setto nasale. Fortunatamente l’intervento è andato bene ma sembra che ‘il brutto male’ sia ritornato.

Il principe è anche diventato il volto della campagna a favore della prevenzione. Nelle ore successive alla pubblicazione dello scatto, molti sono i commenti dei fan che gli danno forza nell’affrontare l’intervento a cui si è sottoposto in queste ore. I fan si augurano che Emanuele Filiberto ritorni ad aggiornare i suoi profili social.