Tutto su Emanuela Tittocchia de L’Isola dei Famosi: dal dramma dell’aborto agli amori famosi

Avete presente Emanuela Tittocchia? Si tratta della splendida attrice, che ora sbarcherà tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Tutti la conosciamo, ma è sempre interessante scoprire qualche curiosità in più su di lei, in particolare sulla sua turbolenta vita privata.

Emanuela Tittocchia ha avuto una relazione con Fabio Testi, che ha lasciato in diretta tv durante la sua partecipazione a La Talpa.

Sappiamo anche che abbia avuto una love story con il modello Thyago Alves. Tra i due sarebbe finita quando Emanuela ha rifiutato di trasferirsi in Brasile assieme a lui.

La donna è stata anche insieme all’ex gieffino Biagio D’Anelli, con cui avrebbe avuto un rapporto tormentato.

L’uomo, infatti, l’avrebbe tradita! Ora Emanuela sostiene di essere felicemente single.

Poco tempo fa, Emanuela Tittocchia ha confessato di aver dovuto superare un terribile dramma:

“Ho pensato molto a questo, e solo oggi mi sento disposta a svelare un segreto, una cosa che non ho mai detto a nessuno, neanche a mia mamma e alle mie amiche. Un dolore grande che ho portato dentro per troppo tempo”.

Con queste parole, Emanuela Tittocchia ha esordito nel corso di un’intervista, nella quale ha svelato un suo segreto.

“Nel periodo in cui stavo con Fabio Testi, ho scoperto di essere incinta. È accaduto all’inizio della nostra relazione. Purtroppo dopo qualche settimana ho perso il bambino. Mi sono colpevolizzata per questo, ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne”.