Emanuele Folliero il seno straborda dalla tutina in lattice: lo scatto piccante fa il giro del web

Emanuela Folliero atomica sui social,la tutina in lattice lascia poco spazio all’immaginazione: seno esplosivo in bella mostra

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è quello di Emanuela Folliero. Nota al grande pubblico in veste di annunciatrice ufficiale di Rete 4, ha comunicato ai telespettatori il palinsesto televisivo per quasi 30 anni, dal 2 aprile 1990 all’ 8 luglio 2018. Oltre ad essere famosa per il suo talento ha conquistato una grande fetta di pubblico per la sua immensa bellezza. Il tempo per lei sembra essersi fermato e alla soglia dei suoi 54 anni mostra sui social un fisico da urlo. Non molte ore fa, la conduttrice milanese ha condiviso uno scatto che lascia ben poco all’immaginazione: la tutina aderente mette in evidenza le sue forme esplosive.

Emanuela Folliero: tutina aderente

Una bellezza senza tempo quella di Emanuela Folliero. Per circa trenta anni è stata l’annunciatrice di Rete 4 ed è riuscita a conquistare i fan non solo per il suo talento ma anche per il suo fascino. La conduttrice milanese è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua vita quotidiana con il popolo del web. Non molte ore fa, la Folliero ha condiviso una foto sul suo account di Instagram una nuova foto che ha ipnotizzato i suoi seguaci.

Nel dettaglio, l’attrice milanese mostra i suoi follower il costume indossato in occasione del “Lucca Comics & Games“: in versione catwoman ha lasciato tutti senza parole.

La foto manda in tilt il web

La conduttrice milanese si è recata all’appuntamento europeo nell’ambito dei fumetti “Lucca Comics & Games” che si tiene appunto nella città toscana. Per questo importante evento, Emanuela Folliero ha deciso di mostrare le sue curve prorompente travestita dalla seducente Catwoman. Ma ai fan non è sfuggito un dettaglio bollente tutina nera in lattice ha un profonda scollatura che mostra il suo seno prosperoso e il suo fisico super in forma.