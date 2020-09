Emanuela Folliero, il costume si slaccia: l’incidente bollente in spiaggia diventa virale

L’annunciatrice tv è vittima di un incidente sexy tra le onde, quando il costume si slaccia e lei non se ne accorge

Scopriamo insieme cos’è avvenuto in spiaggia a Emanuela Folliero in questi giorni caldi d’estate!

La bellezza senza tempo di Emanuela Folliero

La bellissima e autoironica Emanuela Folliero fa il pieno di like con il suo ultimo scatto al mare. La donna è molto apprezzata dal pubblico che la segue con costanza sia in tv che sui social.

La celebre annunciatrice di Rete 4 è stata uno dei volti più riconoscibili della tv del Biscione per due decenni.

Oggi ha 55 anni ed è sempre in splendida forma, come mostrano le foto che la donna pubblica sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di quasi 300mila followers.

La foto clamorosa di Emanuela Folliero

Di recente, la donna ha postato uno scatto sul suo profilo, tramite cui ha reso i suoi fan partecipi di un vero e proprio incidente che stava rischiando di lasciarla nuda in spiaggia.

“Quando chiacchierando talmente intensamente non ti accorgi che ti si è slacciato il costume e stai rischiando di rimanere senza!! Vi è mai successo?”

La Folliero si concede il lusso di poter “osare” l’impensabile. Nello scatto, lo spettacolo, viste le curve prodigiose, è garantito. Ma c’è di più, perché il costume è slacciato e la donna rischia di rimanere nuda.

L’annunciatrice si fa immortalare proprio nel momento in cui lo slip si slaccia maliziosamente, lasciando intravedere parti di corpo “vietate ai minori”.

Emanuela è prima sorpresa, ma poi, mentre sta per ricomporre il costume, regala agli ammiratori il più bello dei sorrisi tra le onde.