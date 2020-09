Emanuela Folliero ‘Ha esagerato con la chirurgia’: la verità della conduttrice

È stata il volto ufficiale di Rete 4, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni. Emanuela Folliero è riuscita ad entrare nel mondo dello spettacolo da giovanissima e ha conquistatati un’ampia fetta di pubblico grazie al suo talento e la sua immensa bellezza. In questi anni, la sia popolarità si è spostata anche sui social dove la conduttrice milanese è solita condividere scatti in cui si mostra in tutta il suo splendore. Su Instagram, vanta oltre 293 mila follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo post.