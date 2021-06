Sai davvero chi è Emanuela Fanelli? Dall’identità del fidanzato alla terribile malattia che l’ha sconvolta

Dalla nascita al successo, fino ad arrivare alla vita privata dell’amatissima attrice e conduttrice di Rai.

Emanuela Fanelli è un’attrice comica di successo, che ha raggiunto la notorietà con la partecipazione alla trasmissione di Rai 2 Una pezza di Lundini.

Lì co-conduce il programma assieme a Valerio Lundini, con il quale mette in scena sketch comici nonsense davvero esilaranti.

Emanuela è amatissima dal pubblico e oggi sveliamo a tutti qualche informazione in più su questo astro nascente!

Chi è Emanuela Fanelli

Nasce il 6 luglio del 1986 a Roma, sotto il segno zodiacale del Cancro e ha quindi 34 anni.

Si diploma al liceo classico e nel frattempo si appassiona al teatro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Fanelli (@emanuela_fanelli)

Al cinema recita in film come Beata ignoranza e A mano disarmata, mentre in radio collabora con Lillo & Greg su Radio2.

Nel 2019 partecipa alla trasmissione Battute?, mentre nel 2020 raggiunge l’apice del successo prendendo parte a Una pezza di Lundini, al fianco del collega Valerio Lundini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Fanelli (@emanuela_fanelli)

Vita privata e curiosità

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito pari a 62mila followers.

Emanuela Fanelli è una donna piuttosto riservata, che non parla mai della sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Fanelli (@emanuela_fanelli)

Non è chiaro se sia single o fidanzata. Nel frattempo, si vive l’affetto degli amici, anche famosi, come Laura Pausini e Paola Cortellesi.

Tempo fa, ha vissuto il terribile dramma della malattia e in particolare del cancro. Questo terribile male, infatti, ha colpito dei membri della sua famiglia e l’evento l’ha condizionata particolarmente.

Per questo motivo, ha dato vita a una serie di monologhi che esprimono lo spirito della dura lotta contro il cancro.