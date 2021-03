Emanuel Caserio, dopo il dramma della malattia la rinascita: ‘Al Paradiso delle Signore grazie a lui’

L’attore della soap ospite ad Oggi è un altro giorno ha raccontato come ha affrontato il dolore della perdita di suo fratello.

Caserio è uno dei protagonisti più apprezzato de Il Paradiso del Signore dove interpreta il ruolo di Salvatore Amato.

Le parole per il fratellino scomparso per un brutto male quando erano bambini hanno commosso tutti e dato speranza. Ecco cosa ha dichiarato in diretta.

Emanuel Caserio: una perdita che ancora brucia

Nel salotto del programma Oggi è un altro giorno di Rai 1 ospiti della padrona di casa Serena Bortone, nella giornata del 25 marzo c’erano due ospiti amatissimi dal pubblico televisivo.

Si tratta di Emanuel Caserio e Pietro Masotti, due attori che fanno parte del cast della soap di Rai 1 campione di ascolti Il Paradiso delle Signore.

Ma prima ancora Pietro ed Emanuel, Marcello e Salvatore nella soap, sono due grandi amici che si divertono a stuzzicarsi ma si sostengono anche nei momenti difficili.

E di un dramma che ha fatto parte del suo passato Caserio ha voluto parlare con Serena Bortone ed il pubblico. L’attore ha subito infatti un lutto devastante quando era ragazzino: ha perso suo fratello minore di appena 9 anni a causa di un tumore.

“Ha avuto un brutto male al rene, poi da lì una serie di conseguenze fino al decesso”.

L’attore ha spiegato che nella sua famiglia amano parlare del fratello che è mancato nonostante il dolore sia ancora forte, poiché comunque gli ricorda quello che era e quello che è ora.

Dal dolore alla rinascita: “Lo vedo nei miei sogni”

L’attore ha poi spiegato che la presenza del fratello è comunque ancora presente nella sua vita.

“Quando ho bisogno di un conforto e di una presenza penso a lui, so che sta ovunque: viene spesso nei sogni. “

Non solo, ma per Emanuel anche l’aver ottenuto la parte di Salvatore nella soap che lo ha portato al successo è dipeso dal provvidenziale intervento di suo fratello. Proprio a lui aveva chiesto aiuto per portar serenità ai genitori.

“A lui ho dedicato il progetto de Il Paradiso delle Signore, quando ho ricevuto la chiamata ho guardato su e ho detto grazie.”

Parole che hanno profondamente commosso Serena Bortone e tutto il pubblico che ormai si è affezionato ai bravissimi interpreti de Il Paradiso delle Signore.