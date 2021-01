Elodie esagera: sotto la camicia niente, il video fa il giro del web

La cantante ha pubblicato un video da censura che ha fatto impazzire i fan e che la mostra in una versione inedita. Le sue forme sono da perdere il fiato.

Elodie è un’artista amatissima, che da un po’ di tempo sta portando avanti la sua attività come influencer sui social.

Su Instagram è seguita da 2 milioni di followers, ai quali mostra spesso scatti incredibili e video da non perdere.

Uno di questi, pubblicato nelle storie, sta facendo il giro del web. Nel filmato è una vera bomba sexy e ha fatto impazzire i maschietti. Vediamolo insieme!

Elodie, da cantante a modella

Elodie ha fatto della musica la sua ragione di vita, ma nel frattempo si dedica anche all’attività di modella e sponsor.

Nel presente collabora con vari brand nel settore del beauty, tra cui Sephora.

Ed è proprio per Sephora che Elodie ha posato in scatti incredibili che stanno facendo il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La cantante si mostra super truccata, con una pelle di porcellana e gli occhi da cerbiatta.

Tanti gli apprezzamenti provenuti dai fan, che le hanno scritto commenti del tipo:

“Mi vanto di stare sul tuo stesso pianeta.”

Le sue forme sono a dir poco perfette e mostra una bellezza rara!

Il video fa il giro del web

Non solo foto, ma anche video piccanti, che l’artista vuole regalare ai followers che la seguono con tanto affetto.

In occasione della promozione della sua prima collezione di trucchi, Elodie ha pubblicato un filmato che la mostra in camerino, durante la preparazione per lo shooting.

La cantante si riprende, ma dimentica di coprirsi. Elodie, infatti, indossa una camicia sbottonata, sotto la quale non porta nulla.

Il video racconta un’Elodie senza veli ed è diventato virale in un batter d’occhio proprio per via della sua scollatura esagerata.

Chissà cosa ne penserà Marracash, il noto rapper italiano con il quale ha una relazione ormai da anni.