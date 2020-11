Elodie, sul palco si slaccia il body sotto la gonna: l’incidente imbarazzante

La celebre cantante Elodie ha sconvolto tutti con l’abito indossato durante l’ultima puntata di X Factor e ha attirato anche qualche critica.

Elodie a X Factor spiazza tutti con il suo abito

Nei giorni scorsi è andato in onda un nuovo appuntamento di X Factor, che ha visto la partecipazione, tra gli ospiti, della cantante Elodie.

L’artista si è presentata con una mise alquanto particolare, che ha fatto discutere in molti sul web.

Si tratta di un abito composto da una gonna nera molto corta con cerniera laterale e da un body color carne non allacciato e lasciato penzolare fuori.

L’outfit era insolito e sono stati tanti i telespettatori a notarlo e a commentarlo sul web.

La talentuosissima cantante è stata comunque promossa a pieni voti ed è apparsa solare e raggiante, con un acconciatura da diva degli anni ’80 e dei guanti neri e lunghi.

La cantante non allaccia il body e lo lascia di fuori

Dopo l’apparizione di Elodie, i telespettatori si sono chiesti se l’abito, che ha attirato le attenzioni di tutti, fosse stato ideato così oppure se sia stata la cantante a rivoluzionarlo per qualche ragione particolare.

Dopo l’esibizione, Alessandro Cattelan si è complimentato con l’artista e le ha chiesto della sua carriera, senza entrare nel merito del costume:

“Ti faccio davvero i complimenti per quest’anno molto importante per te. Infatti, anche se il 2020 è stato complicato per tutti, tu sei riuscita a fare tante cose tra cui un tour e l’album che ha avuto particolare successo.”

Elodie lo ringrazia, dopo di che pubblica lo scatto anche su Instagram, dove fa il pieno di like:

Non sono mancate, però, le critiche all’outfit da parte degli utenti. Uno ha commentato:

“Sei talmente bella che ti starebbe bene anche un sacco di iuta legato con una corda. Sei sempre vestita da urlo, ma stasera no. Non mi è piaciuto l’outfit. Sei “fig*errima” ma ti trovo meglio con altri vestiti”

Come risponderà Elodie? Per il momento la cantante non si è pronunciata, ma siamo tutti curiosi di scoprire la verità sul suo abito!