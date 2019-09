Elodie senza mutandine sul palco del Napoli Pizza Village. Il VIDEO che la ritrae in tutta la sua bellezza diventa subito virale.

Torna a far parlare di se la bellissima Elodie. Questa volta si tratta di un VIDEO che la mostra senza mutandine, mentre si esibisce al Pizza Village a Napoli

Una delle artiste più amate e apprezzate attualmente nel nostro Paese è, senza dubbio, Elodie. La giovane cantante è riuscita a conquistare i suoi fan non solo per la sua inconfondibile voce ma anche per la sua disarmante bellezza. In occasione del Napoli Pizza Village è stata al centro delle voci di gossip per un incidente bollente: ecco cosa è successo.

Elodie senza mutandine sul palco – VIDEO

La giovane cantante ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi Amici. Da allora, ha scalato le classifiche nazionali con i suoi brani come “Margarita” cantata insieme al suo attuale fidanzato, Marracash. Nelle ultime ore, Elodie è al centro del gossip per un incidente piccante.

Dopo aver fatto parlare tanto di se perchè Elodie è stata beccata in barca senza reggiseno, torna al centro dell’attenzione dopo la sua ultima esibizione!

Nella serata di ieri, come ogni anno, si è tenuto l’imperdibile evento di Napoli Pizza Village, tra gli ospiti anche la giovane cantante che ha lasciato tutti i presenti senza fiato. Cosa è successo?

Dal video pubblicati sui social l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sarebbe salita sul palco senza mutandine. Tuttavia, nel video non è chiaro se la cantanti indossi o meno la bacheria intima ma le trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione. In pochi minuti, la clip pubblicata dalla stessa cantante su IG, ha raccolto un boom di like e commenti. Ecco il video diventato virale sui social. Ancora una volta, la ragazza ha deciso di mandare in delirio i suoi follower.

Il nuovo CD della cantante

In una recente intervista, l’artista ha affermato che alla fine di quest’anno è previsto un nuovo: