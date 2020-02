Curiosi di sapere chi è la bellissima sorella di Elodie? Vi presentiamo Fey di Patrizi, la bellissima sorella della cantante

Elodie è una delle cantanti più amati dell’ultimo anno.Con la sua bellezza e la sua bellissima voce infatti è riuscita a conquistare il cuore di milioni di fans italiani.

Elodie, successo dopo amici

Elodie è una della cantanti più amati dell’ultimo periodo. Il suo successo infatti è iniziato proprio quando ha deciso di partecipare al talent show di Amici di Maria De FIlippi. La giovane non ha vinto il programma, ma di certo non è passata inosservata durante la sua partecipazione al programma.

Oggi la cantante ha già un bel po di esperienza alle spalle, infatti, quest’anno, come lo scorso anno, è riuscita a partecipar di nuovo all’evento più atteso dell’anno, ovvero Sanremo. La giovane anche questa volta non è riuscita a conquistare il primo posto in gara, ma come sempre, con la sua voce e la sua bellezza ha conquistato il pubblico di Sanremo. Ma Elodie in famiglia non è l’unica ad essere veramente bellissima, a quanto pare anche la sorella è subito balzata agli occhi dei fans.

Chi è la sorella di Elode

Molti non sanno infatti che la bella Elodie ha una sorella, il suo nome è molto particolare Fey Di Patrizi, ma anche la sua bellezza non scherza. La giovane infatti è molto simile alla cantante e la somiglianza tra le due è spaventosa.

La giovane infatti ha innescato la curiosità dei fans, sopratutto dai social, dove spesso e volentieri appare insieme alla sorella Elodie. Le due infatti si sono fatte beccare insieme in una foto social, dove sembrano addirittura essere gemelle. In realtà la bella Fey è di qualche anno più piccola di Elodie ma non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo.