Elodie sconvolge tutti, la confessione: ‘Mi è accaduto 3 anni fa’

Delle parole che nessuno si aspettava da parte della cantante italiana più amata del momento: Elodie rivela un evento privato.

Di rado artiste come Elodie raccontano fatti privati. Questa volta però la cantante ha voluto vuotare il sacco visto che tiene molto ai suoi fan rendendoli partecipi della sua vita passata e presente.

I suoi tormentoni ci hanno tenuto compagnia anche in questa estate particolarmente tormentata. La sua voce è diventata familiare ma alcuni eventi del suo passato ancora non sono altrettanto noti. Ecco cosa ha confessato la cantante poche ore fa.

Elodie, la confessione spiazzante in diretta IG

Non sempre tutto quello che vediamo dei cantanti famosi, come Elodie, corrisponde al vero. O meglio, pensiamo che la loro vita è sempre stata splendida, o quantomeno un escalation di eventi positivi. Ma questo non è valido, almeno non per tutti. La cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, ha avuto un passato non semplice.

Tant’è che ad un certo punto ha avuto il bisogno di rivolgersi ad un professionista, uno psicologico. A rivelarlo è lei stessa in un botta e risposta in diretta IG con i suoi fan. Una fan, infatti, le ha chiesto se fosse mai andato da uno psicologico. La cantante ha confessato senza timori:

“Tre anni fa ho fatto il percorso di un anno e penso sia molto utile per vivere meglio. Infatti questo periodo è stato molto complicato psicologicamente per me e volevo sistemare un po’ di cose”.

A volte, infatti, il parere di un esperto può renderci la realtà meno pesante facendoci vivere meglio.

Elodie rivela il suo più grande difetto

Ovviamente l’intervista concessa ai fan ha avuto anche domande più leggere. Qualcuno, infatti ha curiosamente chiesto quale fosse – almeno secondo lei- il suo più grande difetto. Senza pensarci due volte, la cantante ha risposto: “irascibile”. In effetti, an che nella scuola di Amici l’abbiamo vista perdere più di una volta la calma.

Il fatto che spesso ha avuto pensieri contrastati con quelli di Salvini, il leader della Lega, ha spinto qualcuno a fare una domandina scomoda: ‘Cosa ne pensi di Salvini?’.

La cantante si è limitata a mettere la mano in fronte in segno di dissenso, ma ha preferito non aggiungere parole per evitare polemiche.