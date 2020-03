A letto senza biancheria il lenzuolo non copre tutto, Elodie provoca i fan sui social con uno scatto da riscaldamento globale

Elodie, scatto da urlo su Instagram: la cantante romana è coperta solo da un lenzuolo, il web si infiamma

E’ uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi. Elodie Patrizi è riuscita a convincere il pubblico per il suo immenso talento e per la sua straordinaria bellezza. La cantante romana è seguitissima sui social e il suo account Instagram vanta oltre 1,6 milioni di followers che non si perdono mai un suo scatto. Poche ore fa ha condiviso un’altra foto da urlo: è al letto ed è coperta soltanto da un lenzuolo, fan in delirio. (continua dopo il post)

Elodie in versione acqua e sapone

La cantante romana ha raggiunto la notorietà dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5. Nell’edizione del 2015, Elodie Patrizi,si è classificata seconda e da allora è riuscita a conquistare milioni di fan non solo per il suo indiscusso talento, ma anche per la sua bellezza fuori dal comune. Quest’anno, la giovane cantante ha preso parte alla 70° edizione del Festival Di Sanremo con il brano ‘Andromeda‘ che è diventato un vero e proprio tormentone in rete e in radio.

La fidanzata di Marracash è molto attiva sui social, dove è solita condividere momenti importanti che riguardano la sua vita privata e foto in cui si mostra in intimo. E’ di poche ore fa, un post che ha mandato in delirio il popolo del web: senza make-up è super bella!

La cantante romana a letto

In questi giorni, la cantante romana si concede qualche ora in più di relax. Pare, però che da qualche giorno dorma davvero troppo. Cosi come mostra l’ultima IG stories condivisa sul suo account ufficiale di Instagram.

Elodie ha, infatti, condiviso un selfie in cui si mostra senza un filo di trucco e coperta solo da un lenzuolo. Ecco il nuovo post che ha letteralmente infiammato il web: