Emma Marrone, Elodie svela ‘Le ho mandato un messaggio’: la verità sulla salute della cantante

Elodie, la dolce dedica per Emma Marrone a Domenica In: “Lei è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto”

Oggi pomeriggio è andata in onda su RAI Uno una nuova puntata di Domenica In, condotto da Maria Venier. Tra gli ospiti del secondo appuntamento anche la cantante italo-Francese Elodie che ha dedicato un dolce messaggio alla sua collega, Emma Marrone. La cantante salentina sta affrontando un difficile momento.

Emma Marrone, problema di salute

Negli ultimi giorni, Emma Marrone è stato al centro dell’attenzione mediatica per un post condiviso sui social. Per quale motivo? La cantante salentina, in un lungo messaggio pubblicato su Instagram, si è rivolta ai suoi fan affermando che deve necessariamente prendersi una pausa dalla musica per problemi di salute. L’ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, probabilmente deve fare i conti con il suo passato: pare, infatti, che è il cancro alle ovaie, sconfitto qualche anno fa, sia ritornato.

Tuttavia, Emma Marrone non ha lasciato alcuna dichiarazione in merito e ha preferito mantenere un certo silenzio sul suo problema di salute. In pochi minuti, numerosi i messaggi di solidarietà tra questi anche quello del suo ex fidanzato, Marco Bocci. Oggi, ospite a Domenica In, anche l’artista italo-francese ha voluto dedicare un messaggio alla sua collega.

Elodie, dedica ad Emma Marrone a Domenica In

Elodie ha voluto dedicare un messaggio di forza alla sua amica e collega. Le due si sono conosciute ad Amici e tra loro si è creato un bel rapporto:

“Lei è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto, come sempre”

Nel corso dell’intervista, la conduttrice del contenitore della RAI manda in onda un video del passato in cui Emma Marrone parla dopo l’operazione al tumore. Dolo la clip, l’artista italo-francese ha poi affermato: