L’intimo cede e scopre le curve, Elodie incendia la rete con uno scatto incandescente

Elodie torna ad incantare i fan su Instagram con un scatto decisamente bollente: ultimo scatto della cantante romanda manda in tilt il web

Tra le artiste più amate del panorama musicale italiano vi è, senza alcun dubbio, Elodie. E’ riuscita a dominare un del palchi più ambiti dai cantati, quello del Festival di Sanremo, con il suo brano Andromeda che ha riscosso un enorme successo. Di Recente, l’ex concorrente di Amici ha condiviso su Instagram uno scatto decisamente bollente: indossa solo il reggiseno, fan in delirio.

Elodie Patrizi pazzesca su Instagram

Ha raggiunto la notorietà in seguito alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi ‘Amici’. Da allora ne ha fatta di strada riuscendo a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua voce ma anche per la sua straordinaria bellezza. Sul web, Elodie è una vera star e il suo account Instagram vanta quasi 2 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto.

A causa dell’emergenza sanitaria, passa il suo tempo tra allenamenti, pulizia di casa, video chiamate con amici e tanta musica. Non molte ore fa, ha condiviso una sua foto in cui si mostra senza un filo di make-up ma a catturare l’attenzione dei fan è il reggiseno che mostra un po’ troppo.

La cantante indossa solo il reggiseno

Nel dettaglio, l’artista ha condiviso sui social una foto dove si mostra senza trucco in tutta la straordinaria bellezza acqua e sapone ma la sua posa e il suo outfit metto k.o i fan.

Elodie, infatti, indossa solo un reggiseno rosa che risalta le sue delicate forme.

Come sempre, boom di like e commenti per lei.

