Elodie incanta tutti con il nuovo look: treccine sbalorditive afro style

Ennesimo radicale cambio di acconciatura di Elodie Di Patrizi. Camaleontica, geniale, trendy: quando si tratta di look, la cantante di “Amici” lascia tutti a bocca spalancata.

Sempre a suo agio e versatile, passa con nonchalance da un look super mascolino ad una versione femminile e ammaliante. Al di là del suo talento nell’ambito musicale, la cantante Elodie rappresenta una vera e propria icona di stile.

La trentenne romana stravolge costantemente il suo look e adora giocare con nuovi tagli di capelli. In vacanza o sul palco, riccia e liscia: Elodie non delude mai i suoi seguaci e posta sempre tutto sulla sua gallery di Instagram.

Dai capelli biondissimi e cortissimi a quelli extra dark, portati lisci. La sua chioma si colora di ogni tinta senza nessuna paura: dal rosa pastello al biondo platino, dal rosso fuoco al blu. Elodie è sempre a passo con i trend e la sua grande fortuna è quella di stare bene con qualsiasi acconciatura e nuance di capelli.

Elodie incanta i followers: il nuovo look in stile afro

Questa volta, proprio alcuni giorni fa, la cantante ha strabiliato ancora una volta i suoi 1,7 milioni di followers e ha sfoderato un look del tutto inedito, optando per una cascata di treccine in stile afro. Lo scatto fotografico inedito arriva direttamente dal suo canale social ufficiale.

I suoi affezionati fan si interrogano e ipotizzano possa trattarsi di una parrucca, ma in ogni caso l’effetto finale è veramente d’impatto. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi sta benissimo anche con i capelli lunghi e corvini.

Elodie sa bene che i suoi improvvisi cambi di look fanno tendenza e monopolizzano l’attenzione social, così ha voluto sfruttare il suo forte ascendente e ne ha approfittato per promuovere il suo ultimo singolo “Guaranà“. Sebbene ci sia la possibilità che le sue treccine in stile afro non siano naturali, rappresentano comunque una vera e propria fonte d’ispirazione per molte ragazze.

Chissà se la cantante sceglierà di adottare questa acconciatura in maniera permanente o in futuro sbalordirà con qualcos’altro di più bizzarro ed eccentrico. Una cosa è certa: i cambi di look di Elodie non annoiano mai, neppure quando si tratta di hair style.