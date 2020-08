Elodie, il bikini cede sulla scollatura: incidente bollente in barca

View this post on Instagram

Non faccio attenzione ai numeri e alle certificazioni, ma questo traguardo è davvero importante. Il mio album THIS IS ELODIE è da oggi disco d’oro! Grazie per tutto il supporto che mi avete dato in questo percorso ♥️ Bella anche per @takagibeatz e @ketra_boomdabash, il nostro Ciclone è oro! 💃