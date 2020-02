La gonna si alza troppo, lo sguardo cade lì dove non dovrebbe: Elodie spiazza i fan con uno scatto disarmante

Elodie pazzesca su Instagram, la gonna è troppo corta e lo sguardo cade proprio lì: lo scatto manda in visibilio i suoi utenti.

La sua carriera è iniziata dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi ‘Amici’. Da allora, Elodie ha certamente cavalcato l’onda del successo. La cantante romana, infatti, è molto apprezzata dal pubblico non solo per la sua indiscussa bravura ma anche per la sua bellezza. In queste ore, ha condiviso un nuovo scatto che la ritraggono in una veste decisamente bollente: la gonna è corta e lo sguardo cade lì.

Elodie, la gonna è davvero corta

Elodie è autrice di numerosi brani di successo che l’hanno resa una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Dopo la sua esperienza ad Amici, la giovane cantante romana è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua bravura, ma anche per la sua particolare bellezza.

La giovane è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci proprio come è successo poche ore fa. Indossa una gonna super corta che manda in visibilio il web.

La cantante romana pazzesca su IG

L’ex concorrente del talent show di Canale 5 continua a lasciare tutti senza parole. Nelle ultime ore su Instagram, ha condiviso una scatto fotografico mozzafiato. Di cosa si tratta?

Elodie indossa una mini gonna e lo sguardo inevitabilmente cade sulle sue bellissime gambe. Un utente ha, infatti, commentato:

“Non è carino per le gambe delle altre persone questo tuo atteggiamento”.

Un commento davvero simpatico in cui si sottolinea la bellezza della cantante romana. Ecco la foto che ha mandato in tilt i fan della fidanzata di Marracash:

Pioggia di commenti e like per lei.