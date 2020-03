Elodie completamente al nudo: la foto inedita mostra com’era prima del successo

Elodie, la foto del suo passato fa scalpore sui social, la bella cantante dai capelli color ghiaccio stupisce i suoi fans

La bellissima cantante Elodie ha fatto impazzire i suoi fans con una foto del passato che ha fatto letteralmente impazzire i suoi amatissimi fans.

Elodie la foto su Instagram fa impazzire tutti

La bellissima cantante Elodie è tornata di nuovo a far parlare di se, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stata una foto del suo passato. La bellissima cantante infatti in questi giorni di quarantena ha infatti sfogliato, quasi come tutti gli italiani in questo periodo, il l’album delle foto della sua infanzia.

La cantante infatti si mostra con un viso dolcissimo e tenero ma sempre con gli stessi lineamenti particolari che contraddistinguono il suo bellissimo viso.

La bella cantante infatti, forse un po nostalgica, ha deciso di condividere questo momento con i suoi carissimi fans, scatenando il popolo del web.

La foto incrimina

Nonostante sia una donna molto riservata, la cantante ha deciso di condividere con i suoi fans un momento davvero molto dolce in cui si vede una tenera Elodie molto piccola e timida.

Ad attirare i suoi fans è stata proprio la foto pubblicata su Instagram, dove Elodie si mostra in una veste che nessuno mai aveva mai visto. Una tenera Elodie molto piccola che ha scatenato l’attenzione di tantissimi fans sui social.

A giudicare dalla carriera che ha oggi Elodie non sembra per niente timida, la giovane infatti con la sua caparbietà e con la sua straordinaria voce è riuscita a conquistare milioni di italiani. Ma la sua voce non è l’unica cosa che ha attirato gli italiani, infatti dalla dolce e timida bambina di un tempo, oggi Elodie si p conquistata il titolo della donna più sexy e glamour del momento.