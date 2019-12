Elodie, l’ex fidanzato una statua greca: tanti muscoli e tatuaggi mandano in tilt il web

Elodie, muscoli ricco di tatuaggi e corpo da urlo, cosi si presenta l’ex fidanzato della cantante sui social, ecco chi è il giovane che ha fatto impazzire le donne

La bellissima Elodie è una delle cantanti più amate e desiderate dal mondo della musica pare infatti che la sua bellezza ha fatto impazzire e non poco gli uomini.

Elodie bomba sexy sui social

La bellissima Elodie ha ottenuto il suo successo con la partecipazione al programma su Canale Cinque Amici di Maria De Filippi. La sua voce e la sua magnifica presenza le hanno regalato un ottimo successo nel corso del tempo. Come le altre le sue colleghe, anche Elodie è molto presente sui social e spesso e volentieri posta foto e video dove si mostra in tutta la sua bellezza e sono molti gli utenti che apprezzano i suoi post. Ma come in molti sanno Elodie è fidanzatissima con il cantante Marracash da cui ha intrapreso una relazione dopo la collaborazione di Margarita, la canzone che quest’estate ha avuto un enorme successo:

“E’ successo tutto per caso, mi era stato proposto questo featuring, ho dato l’ok e lo abbiamo registrato, io ed Elodie ci siamo conosciuti dopo, per le riprese del videoclip del pezzo. Un incastro di pianeti meraviglioso, che ci ha dato modo di conoscerci, e soprattutto di non perderci di vista. E’ stato l’ultimo step di una serie di passi che ho fatto verso la rinascita. Era come se il destino avesse deciso di farmi trovare tutte queste belle sorprese lungo il mio cammino”.

Ha dichiarato il rapper.

Elodie l’ex fidanzato fa impazzire le donne

La giovanissima però prima di avere una relazione con Marracash, pare sia stata insieme ad un altro ragazzo niente male. Si tratta infatti del 31enne Andrea Maggino, che si è presentato sui social con un fisico da urlo, addominali scolpito e pieno di tatuaggi. I due si sono però detti addio un po di tempo fa, anche se le motivazioni non sono mai parse chiare.

Al momento però Elodie sembra essere felice con il suo nuovo amore, anche se il suo ex fidanzato sta riscuotendo un enorme successo.