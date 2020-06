Elodie e la lite con Emma: cosa è accaduto veramente tra loro

Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone sono state protagoniste di un’acceso scontro che ha incrinato il loro rapporto d’amicizia. Ecco il reale motivo che ha scatenato i dissapori tra le due artiste.

Amiche, colleghe, complici. L’idillio indissolubile tra Elodie Patrizi ed Emma Marrone è nato contestualmente al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. La trentaseienne salentina ha svolto il ruolo di vocal coach nell’edizione 2016, in cui Elodie ha esordito come artista emergente.

Sin da i primi giorni le due cantanti hanno instaurato uno splendido rapporto d’amicizia e il loro feeling è proseguito anche al di fuori degli studi televisivi Mediaset. La loro invidiabile sinergia le ha portate a condividere la stessa casa discografica, il medesimo manager e a progettare featuring.

Emma ed Elodie, l’improvviso allontanamento che ha turbato i fan

Come accade nella stragrande maggioranza dei rapporti d’amicizia, anche la loro intesa ha conosciuto il declino. Nel 2018 le due amiche si sono allontanate e, sebbene Emma non abbia mai voluto divulgare i motivi, Elodie ha rotto gli indugi e ha rilasciato un‘intervista-fiume a Vanity Fair.

La trentenne romana si è sbottonata e ha rivelato di essersi allontanata da Emma Marrone a causa dell’opprimente presenza della cantante pugliese:

“Sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus. Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. È stato difficile staccarmi ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate…”

Elodie ed Emma, torna il sereno nel loro rapporto d’amicizia

Quella che sembrava un’amicizia al capolinea, è risorta dalle proprie ceneri come una fenice. Dopo un anno dal loro distacco è arrivata una reunion inimmaginabile. Nell’arduo periodo in cui Emma Marrone ha affrontato importanti problematiche di salute, le due cantanti sono apparse in un video di Instagram e con entusiasmo hanno annunciato il loro riappacificamento.