Elodie, due programmi tv Mediaset litigano per averla come conduttrice: la svolta

Per la cantante è in arrivo una svolta professionale: l’esperienza al Festival di Sanremo 2021 ha fatto decollare la sua carriera sul piccolo schermo.

Il talent show, “Amici di Maria De Filippi”, è stato il trampolino di lancio per Elodie Patrizi, che ormai sembra inarrestabile nel suo successo.

Elodie, in quali programmi la vedremo?

Come abbiamo detto in precedenza, la performance da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021 ha colpito davvero tutti, soprattutto Mediaset.

Il settimanale Vero ha rivelato che per Elodie sta per iniziare un percorso da presentatrice in ben due programmi sulle reti Mediaset, di quali parliamo?

A quanto pare la cantante sarà la nuova conduttrice de Le Iene, infatti, prenderà il posto di Alessia Marcuzzi, che dopo 25 anni ha lasciato Mediaset.

Probabilmente la vedremo a partire da gennaio, dato che in questi mesi sarà occupata nelle registrazioni del nuovo album.

Ma non è finita qui, la fidanzata di Marracash ci sorprenderà nuovamente, perché potrebbe condurre un nuovo programma musicale che dovrebbe andare su Canale 5 sempre all’inizio del prossimo anno.

Elodie, prossimamente nel grande schermo

Il 2022 sarà proprio il suo anno, nel frattempo sta per fare il suo debutto da attrice, dato che è stata scelta per essere la protagonista nel film Ti mangio il cuore.

Il regista ha spiegato che Elodie è adatta al suo film perché “è forza, istinto, bellezza”.

Ti mangio il cuore narra della cosiddetta “quarta mafia”, una criminalità che è diventata più feroce e spietata di mafia, camorra e ‘ndrangheta.

Le riprese inizieranno in autunno e in quel periodo lei dovrà occuparsi sia del film e sia del suo album.

Infatti, Elodie non intende abbandonare la musica, anzi.

