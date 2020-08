Elodie, il dramma svelato dal padre: una terribile malattia  

Il dramma di Elodie, le rivelazioni del padre al settimanale DiPiù: il difficile momento per l’artista romana

Elodie non ama spiattellare la sua vita privata in pubblico e difficilmente parla dei momenti che hanno segnato la sua vita.

In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù, il padre della cantante romana ha fatto delle rivelazioni inedite per quanto concerne il suo passato.

Il dramma di Elodie

È tra le cantanti più amate e seguite nel nostro Paese. Dopo aver raggiunto il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi, è riuscita a conquistare pubblico non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per la sua voce e il suo carattere: una donna forte e con grande personalità.

È un periodo d’oro per lei: il suo album This is Elodie è disco d’oro! Sembra,inoltre, procedere a gonfie vele la sua relazione con Marracash. Di recente, ha condiviso una foto in barca insieme al noto rapper in cui appaiono felici ed innamorati.

Tuttavia, non sono mancati per lei periodi difficili. Intervistato dal settimanale DiPiù, il padre dell’ex concorrente del talent show ha condiviso con i lettori il dramma vissuto dalla sua famiglia: la malattia che ha colpito la mamma, Claudia Marthe.

Il racconto del padre della cantante romana

In passato, la mamma di Elodie è stata colpita da una malattia. Un periodo buio e, a tal proposito, la cantante romana ha sempre dichiarato di non avere memoria su come si sentiva lei in quel determinato momento della sua vita, forse per un meccanismo di difesa.

Di recente, il padre ha rivelato che per fortuna tutto si è risolto per il meglio e la malattia dell’ex moglie è stata sconfitta. Di quel momento, rimane solo un brutto ricordo.