Elodie da infarto: il bikini striminzito non copre abbastanza

La bellissima cantante ha fatto una prova costume che ha lasciato i fan senza parole. Elodie e le sue curve conquistano il web.

Una bellezza come lei non ha eguali. Elodie ha dimostrato di essere una cantante, una ballerina e una showgirl di tutto rispetto a Sanremo. Poche ore fa, l’ex talento di Amici ha mostrato il suo lato più interessante indossando un due pezzi che lascia davvero poco all’immaginazione.

Ad Amici ha sfiorato la vittoria la bella cantante che oggi sui social si diverte a provocare i fan con degli scatti bollenti.

Elodie, prova costume da applausi

La bellissima Elodie non vedeva l’ora che arrivasse un po’ di sole sulla penisola per togliersi gli abiti pesanti dell’inverno e scurire la pelle con la tintarella.

La cantante si è mostrata in un costumino striminzito rosso che esalta in maniera impressionante le sue curve.

I suoi colori mediterranei fanno venire tante voglia d’estate. Ai fan, foto del genere, non dispiacciono per nulla.

La didascalia recita:

‘Finalmente a casa’

In effetti tutti ci sentiamo a casa quando il sole ci accoglie nel suo dolce calore.

L’ex talento di Amici e il successo sui social

Ogni sua foto è un vero successo. La cantante sa bene quale carte usare per conquistare sempre più follower. I fan non vedono l’ora di sentire il suo prossimo brano. In prossimità dell’estate sicuramente l’artista ha in serbo qualche tormentone che conquisterà tutte le radio.

La cantante sicuramente deve molto al programma di Maria De Filippi, un vero e proprio trampolino di lancio per lei e per molti altri artisti che sono passati per il noto talent di canale cinque.