Elodie, cosa pensa davvero di Maria De Filippi: ‘Maria è una grande…’

Elodie confessa cosa pensa davvero di Maria De Filippi: “È una grande…”. Racconta del rapporto che le due avevano nella scuola di Amici e non solo.

Elodie dopo anni dalla partecipazione al talent show di Canale 5 dice cosa pensa davvero di Maria De Filippi raccontando del loro rapporto alla scuola di Amici.

La De Filippi, conduttrice di Amici, ha scoperto Elodie nell’edizione del 2016 dove la cantante si è classificata seconda.

Recentemente Elodie è stata ospite di Francesca Fialdini nel salotto di A Ruota Libera e proprio qui ha raccontato momenti importanti della sua vita e svelato a tutti quello che pensa veramente di Maria de Filippi.

Libertà e zero regole, la vita di Elodie prima di Maria

Elodie parlando con la Fialdini ha chiarito quanto la sua vita sia stata governata dall’assenza di regole e dalla libertà: il padre era un artista di strada mentre la madre faceva la cubista.

La cantante di origini francesi ha dichiarato di non aver sofferto particolarmente la separazione dei suoi genitori nonostante fosse solo una bambina:

Ho scoperto presto com’è l’essere umano: fallibile, contorto.

Elodie, come lei stessa conferma, ha vissuto nella libertà confrontandosi con i pregiudizi e il criticismo altrui senza accusare il colpo. Se qualcuno provava ad accusarla, a mortificarla o farla sentire sbagliata lei rispondeva:

Ma tu davvero credi di essere migliore? Ti metti in discussione?

La giovane dopo aver fallito ad X-Factor non qualificandosi per le finali ha attraversato un periodo buio rifiutando di cantare per anni.

Dopo la convivenza a Lecce con il suo ragazzo durante la quale ha fatto anche la cubista ha colto al volo la possibilità di rinascere partecipando ad Amici.

La confessione della cantante sulla De Filippi

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini la cantante ha espresso cosa pensa della De Filippi rivelando che tipo di rapporto avesse con la conduttrice all’epoca di Amici.

Grazie alla scuola di Maria de Filippi la cantante ha riscoperto l’importanza di buone abitudini, orari e regole da rispettare: ‘All’inizio è stato scioccante, non avendo avuto molte regole.’

Elodie parla poi di Maria e la descrive come una mamma attenta:

Maria è una grande osservatrice

E continua dicendo di lei: “Ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi. E’ stata più una madre, giusta secondo i miei parametri. Ti osserva ma sei libera di fare i tuoi passi”.

Elodie Di Patrizi è diventata una cantante italiana famosa e ha ammesso che il programma di Maria De Filippi l’ha fatta crescere molto: conquistò solo il secondo posto ad Amici ma oggi si è appropriata del primo posto nel cuore dei suoi fan.

Tra i suoi successi amatissimi dai fan ricordiamo Un’altra vita, tratta dall’omonimo album d’esordio e Nero Bali e Margarita, in collaborazione con Marracash.