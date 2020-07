Elodie senza filtri confessa: “Per 4 anni non l’ho fatto, ho avuto un grande rifiuto”

Elodie in piena crisi si confessa al programma “A ruota libera”, senza alcun filtro dice “Non l’ho fatto per 4 anni…”

Elodie si confessa al programma “A ruota libera”, condotto da Francesca Fialdini. L’ex concorrente di amici, non ha posto alcun filtro, parla di ogni aspetto della sua vita, dalla carriera all’ambito privato. Una delle più amate cantanti italiane, è amata anche per la sua bellezza e spontaneità.

Il primo rifiuto ricevuto da X-Factor

Elodie racconta come il rifiuto avuto ad X Factor sia significato tantissimo per lei, al punto da farle quasi perdere la fiducia in sé stessa. La cantante racconta che:

“Dopo X Factor non ho cantato per diverso tempo, almeno per quattro anni. Non cantavo neppure sotto la doccia”.

Il racconto prosegue ricordando come in quei 4 anni la cantante ex modella abbia fatto la cubista, cosa che comunque non ha mai nascosto ai fan. Racconta anche come abbia dovuto lottare contro il pregiudizio e la nomea di “una ragazza facile” che purtroppo circonda questo mestiere. Racconta come le persone non approvassero ma che quest’esperienza è servita a

“a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male.”

La sua storia d’amore con Marracash

Elodie ha concesso anche qualche piccolo dettaglio della sua storia d’amore con Marracash, che definisce come un rapporto profondo e riservato. Ora è felice sia dal punto di vista professionale che da quello affettivo.

Si sono innamorati mentre giravano il video musicale di Margarita, un tormentone dell’estate 2019. Non si sono mai fatti problemi a far conoscere la propria storia fin da subito. Hanno però preferito non rendere social la loro relazione, salvo qualche raro scatto di loro insieme.

Pare che sia merito di questa scelta di restare riservati, che i due cantanti sono stati in grado di creare un legame molto forte e che pare destinato a durare.