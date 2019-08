Elodie, chi è? Da Amici a “Margarita” con Marracash: vita privata e curiosità

Elodie Di Patrizi, tutte le curiosità sulla ex concorrente di Amici d Maria De Filippi

Chi è Elodie Di Patrizi? Dopo avere conquistato il secondo posto (dietro Sergio Sylvestre) ad Amici di Maria De Filippi, la particolare cantante dall’animo soul, sta facendo impazzire il pubblico, sia per la voce che per le sonorità e l’appeal.

Chi è Elodie? Carriera e curiosità

Elodie è nata il 3 maggio del 1990, sotto il segno del Toro. Dopo Amici, ha deciso di sfondare diventando una delle più interessanti cantanti del panorama musicale italiano. Il passo successivo quindi, è stato il Teatro Ariston di Sanremo, calcandolo con “Tutta colpa mia” nel 2017.

Elodie ha avuto una infanzia decisamente turbolenta. I suoi genitori infatti, si sono lasciati quando lei era molto piccola. Poco dopo, il padre ha anche perduto il suo impiego mentre la madre si è trovata costretta a lottare contro una brutta malattia.

“Elodie e sua sorella iniziarono a stare un po’ con me e un po’ con la mia ex moglie che, purtroppo, proprio in quegli anni scoprì che avrebbe dovuto combattere contro un male terribile. (…) io seguii la cosa a distanza. Per fortuna tutto andò per il meglio e la mia ex è guarita”, ha raccontato il padre della cantante intervistato tra le pagine di DiPiù.

La mamma di Elodie ha origini creole, ha una sorella che si chiama Fey e un cagnolino di nome Billy Bob. Prima di trasferirsi a Lecce con il fidanzato dell’epoca, ha lavorare come modella. Arrivata in Salento invece, lavorava esibendosi come cantante in vari locali. Amante dei look “estremi” e dei tatuaggi, è molto apprezzata anche per il look.

La vita privata e il fidanzato

Nel corso della sua partecipazione ad Amici si è fidanzata con Lele Esposito, anche lui nella scuola. La loro relazione è ufficialmente terminata nel 2017. Successivamente Elodie è tornata con il suo ex, il deejay Andrea Maggino, ma nel 2019 anche questa relazione è terminata. Dopo un ipotetico flirt con Mario Balotelli, attualmente dovrebbe avere una storia con il rapper Marracash, con il quale duetta nella sua ultima hit “Margarita”.