Elodie irriconoscibile, cambio look estremo: ‘Cosa ha combinato ai capelli?’

La celebre cantante italiana Elodie si è mostrata di recente in una veste inedita che ha lasciato letteralmente allibiti i suoi fan.

Scopriamo insieme il nuovo look della cantante, che ha voluto mostrare i seguaci le sue vere e inconfutabili origini.

Elodie sconvolge i fan con il cambio look

Conosciamo tutti Elodie, la cantante italiana diventata nota per la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici.

Successivi le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha riscosso molto successo, e l’attenzione mediatica dedicata alla sua relazione sentimentale in corso con il cantante Marracash.

La cantante è apprezzata per le sue abilità canore, ma anche per la sua bellezza mozzafiato, che spiazza i fan tutte le volte che viene mostrata su Instagram.

In particolare, Elodie ha lasciato recentemente allibiti i fan che la seguono con devozione sui social, postando alcune foto che la ritraggono completamente cambiata.

La foto clamorosa della cantante

Elodie si è fatta sempre notare per il suo look molto particolare. In particolare, i suoi capelli sono diventati iconici. Rigorosamente corti, decolorati, spesso rosa o lilla e di recente di un biondo freddo che acceca.

La sua chioma al naturale, però, è completamente diversa: la cantante possiede dei capelli castani e ricci davvero ingestibili, che però le conferiscono un aspetto esotico molto affascinante.

Elodie pare abbia voglia di rinnovarsi nell’aspetto e per questo, di recente, si è mostrata al naturale soltanto per i fan, che hanno apprezzato l’iniziativa e che, allo stesso tempo, sono rimasti allibiti dalla scelta della donna.

Capelli afro e un po’ pazzi per Elodie, che si mostra sorridente nelle sue storie di Instagram. Già in passato, in realtà, i fan avevano avuto modo di vedere il suo look al naturale, durante i provini di X Factor.