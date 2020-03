Elodie, la gonna troppo corta camminando si vede tutto: la cantante seduce i fan sui social

Elodie seducente su Instagram, la sfilata dietro le quinte di Verissimo infiamma il web: il blazer è corto e fa impazzire i follower.

Al Festival di Sanremo, Elodie ha incantato milioni di telespettatori non solo per il suo brano ‘Andromeda‘, che è già un vero e proprio tormentone, ma anche per i suoi outfit davvero sensuali. La cantante romana continua a far battere i cuore di numerosi followers con i suoi scatti da capogiro. Sabato, ospite a Verissimo, la fidanzata di Marracash ha indossato un vestito che è stato molto apprezzato dai suoi seguaci.

Elodie sensuale a Verissimo

La sua carriera ha avuto inizio dopo la partecipazione al talent show di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’. Da allora, Elodie è riuscita ad affermarsi nel mondo della musica per il suo immenso talento e anche per la sua particolare bellezza. Di recente, ha preso parte alla 70° edizione del Festival della Musica italiana con il suo brano Andromeda che è già diventato uno dei brani più ascoltati delle ultime settimane.

Sabato scorso, la cantante romana è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ai seguaci non è sfuggito il suo stravagante outfit. L’ex concorrente di Amici indossa una giacca davvero corta che lascia poco spazio all’immaginazione.

Il blazer è corto: fan in delirio

La cantante, ospite nel salotto di Verissimo, ha svelato qualche dettaglio della sua vita privata e i prossimi progetti musicali. Subito dopo la puntata, Elodie ha condiviso una clip che la vede arrivare negli studi Mediaset con addosso un blazer colorato molto corto che le lascia scoperte le gambe.

Tuttavia quel che ha stuzzicato la fantasia dei suoi ammiratori è la camminata dietro le quinte del programma davvero sensuale che mette ben in mostra la sua bellezza.