Il video balletto in barca con nonna Marise diventa virale: le movenze della cantante mettono tutto in vista, anche sotto.

Oltre ad ottenere un enorme successo sulle principali piattaforme digitali, Elodie è seguitissima anche sui social.

Di recente ha condiviso su Instagram un video mentre balla in barca insieme alla sua nonna Marise: il siparietto social conquista i fan.

Elodie, balletto in barca con la nonna

Classe 1990, Elodie sta spopolando nelle radio grazie al tormentone Guaranà a cui ha fatto seguito il singolo Ciclone in collaborazione con Takagi & Ketra. Nelle ultime ore è giunta una bellissima notizia riguardante la cantante.

E’ sulla cresta dell’onda e il suo brano Guaranà è disco di platino. Poche settimane fa, inoltre, ha annunciato che il suo album ‘This is Elodie’ è stato certificato disco d’oro.

Oggi l’artista romana si sta godendo un po’ di meritato relax insieme alla sua bellissima famiglia e gli amici. Poche ore fa ha pubblicato su Instagram un video dove balla insieme alla nonna Marise. La clip, in pochi minuti, è diventata virale e la cantante si mostra più bella che mai.

Il costume risalta le sue forme sinuose

L’ex protagonista di Amici è fra gli artisti più apprezzati del momento, complice il successo ottenuto dai singoli Guaranà e Ciclone.

asxzDopo un anno ricco di impegni, Elodie sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla sua bellissima famiglia e gli amici.

Di recente, la cantante romana ha condiviso un video in cui si scatena in barca insieme a sua nonna su note dance a tutto volume. La clip in questione ha riscosso un enorme successo sui sui social ma c’è a chi non è sfuggito un dettaglio decisamente bollente.

L’artista, infatti, indossa un bikini color rosa fluo che mette ben in evidenza il suo fisico mozzafiato.