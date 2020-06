Élite 3, tutte le curiosità inedite sulla serie Netflix più amata

Sai tutto su Élite 3? Scopriamo insieme alcune curiosità relative a una delle serie tv più amate su Netflix

Approfondiamo insieme alcune tra le più interessanti curiosità di Élite 3!

Il successo di Élite

Élite è una delle serie tv di Netflix più amate del momento. Il prodotto è tenuto su da una trama avvincente e da personaggi ben caratterizzati

Telefilm spagnolo ideato da Carlos Montero e Darío Madrona, narra le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti che affrontano il periodo segnato da varie tematiche sociali.

Tra queste, compaiono la disuguaglianza economica, la criminalità, la tossicodipendenza, l’HIV, la fede religiosa, la sessualità e il razzismo.

La serie è composta da tre stagioni, da otto episodi ciascuna. L’ultima parte è giunta in Italia proprio nel 2020: a tal proposito scopriamo alcune curiosità su Élite 3.

Alcune curiosità su Élite 3

Ander e i capelli

L’interprete di Ander, Arón Piper, nella terza stagione ha dovuto radersi i capelli. Il personaggio della storia, infatti, deve affrontare un pesante ciclo di chemio per guarire dalla leucemia. L’attore è stato costretto, quindi, a portare questo taglio anche nella vita reale.

Rebeka e l’influenza

Rebeka dice a Nadia dice che la cotta per Samuel le sia passata “come un’influenza”. Il copione è stato scritto prima del Coronavirus, quindi la battuta di Rebeka non ha nulla a che fare con la pandemia.

Marina e il video in cui balla

Molti si sono chiesti delle doti di danza di Marina. In realtà, l’attrice che la interpreta, Maria Pedraza, ha un grande talento come ballerina in quanto ha studiato danza classica.

La macchina di Yeray

Yeray è un personaggio talmente ricco da potersi permettere di cambiare continuamente macchina “per abbinarla ai vestiti della sua fidanzata”. In occasione di una serata speciale, sceglie un modello giallo, in stile Bumblebee, in riferimento ai Transformers, e un abito giallo e paillettato in tono per la sua fidanzata.

I titoli degli episodi

Il titolo di ogni episodio porta il nome di uno o più protagonisti. Nella terza stagione, gli episodi riportano i nomi dei personaggi, singoli o multipli: Carla, Lu, Ander, Samuel e Guzmán. Ogni episodio in questione non è interamente focalizzato sullo specifico personaggio, ma assume il suo punto di vista nella lettura della vicenda.

Claudia Salas e le interpretazioni

L’attrice Claudia Salas è interprete dell’ironica e sfortunata Rebeka. La donna ha rivelato che avrebbe interpretato volentieri anche altri ruoli presenti nella serie tv, come quello di Cayetana o di Lucrecia.

Danna Paola e le telenovele

L’attrice che interpreta il personaggio di Lu, Danna Paola, è l’unica attrice messicana del cast. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando era soltanto una bambina. Vanta già un lungo curriculum nel genere delle telenovele sudamericane.

Kevin McHale e il cameo

In molti si ricorderanno di Kevin McHale, l’interprete di Artie Abrams in Glee. In un episodio di Élite 3, compare proprio l’attore nel momento della consegna di un’ambita e prestigiosa borsa di studio. Il cameo ha fatto sobbalzare gli storici fan del telefilm!

Baby incontra Élite

Baby ed Élite sono due serie tv che spesso vengono accostate durante le promozioni di Netflix. Effettivamente, entrambi i prodotti hanno molto in comune come il target, le tematiche e l’età dei protagonisti. La piattaforma ha allora deciso di riunire i due cast che hanno reagito con entusiasmo all’iniziativa e hanno dimostrato quanto sia facile capirsi tra italiani e spagnoli. Tra i vari attori delle due serie tv si è instaurata subito una bella atmosfera!