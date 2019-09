Elisabetta Trenta, lo sfogo dopo la formazione del nuovo Governo: “Non meritavo tutto questo”

Dopo la formazione del nuovo Governo, Elisabetta Trenta rilascia una dichiarazione al Messaggero mostrandosi forte ma evidenziando cosa – secondo lei – non sia stato fatto in maniera corretta.

Una intervista rilasciata al Messaggero, dopo che Giuseppe Conte ha definito la lista dei Ministri e manda avanti il suo nuovo Governo escludendo l’ex ministro della Difesa.

Nonostante non avesse alcuna intenzione di parlare con i giornali ha comunque espresso la sua opinione in merito a tutto quanto:

“i giornali non si sono mai trovati bene con me, il trattamento è sempre stato pesante con tantissimi attacchi”

Si passa poi a cercare di definire la motivazione di questo suo rammarico, centrando il M5S:

“sapevo che il m5s non mi avrebbe lasciato al ministero. non sono contenta e non meritavo tutto questo”