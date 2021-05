Elisabetta Simone, tutto sulla dama di Uomini e Donne: dai lavori imprenditoriali alla rottura con Luca

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla bellissima e amatissima dama del dating show di Canale 5.

Avete presente Elisabetta Simone? Si tratta di una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione di Uomini e Donne.

Abbiamo approfondito il suo profilo, continuate a leggere per scoprire tutto su di lei.

Chi è Elisabetta Simone, dama di Uomini e Donne

Elisabetta Simone nasce il 27 ottobre del 1985 a Samarate, in provincia di Varese, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, e ha quindi 35 anni.

Attualmente la donna vive a Milano, ma viaggia spesso per Roma, in quanto attualmente sta partecipando a Uomini e Donne nel ruolo di dama del trono over.

La ragazza ha sempre coltivato la passione per la moda e per questo ha studiato grafica pubblicitaria e pubblicità presso l’istituto IPSC Giovanni Falcone.

Da un po’ di anni, Elisabetta Simone ha creato il suo personale brand, conosciuto come LYZ.

Il percorso a Uomini e Donne

Dopo essere sbarcata a Uomini e Donne, Elisabetta Simone ha attirato l’attenzione di cavalieri come Luca Cenerelli. I due hanno iniziato a frequentarsi in modo esclusivo e sono arrivati a dormire più volte insieme.

A un certo punto, hanno anche passato la “notte”, nel vero senso della parola, insieme. Nonostante la grande intimità tra i due, Luca ha ammesso di non essere innamorato, mentre Elisabetta ha dichiarato di esserlo assolutamente.

A un certo punto, sentitosi sotto pressione, Luca ha scelto di interrompere la frequentazione, vista la mancanza di sentimenti. Per entrambi, però, si è trattata di una fine dolorosa, visto che ormai avevano legato molto.