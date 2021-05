Una noto volto del web ha svelato un retroscena clamoroso su Elisabetta Gregoraci.

La nota showgirl calabrese in una gigante bufera: scopriamo cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Elisabetta Gregoraci: al centro delle polemiche

Dopo il presunto flirt con il pilota Stefano Coletti, la bella calabrese si è cacciata in un ennesimo guaio.

Elisabetta e Antonella Fiordelisi, ieri pomeriggio, si sono incontrate in un nuovo programma che andrà presto in onda, ma è accaduto l’impossibile.

Secondo le stories dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, la Gregoraci l’ha attaccata per uno scambio di like con il suo ex marito, Flavio Briatore.

La Fiordelisi ha rivelato su Instagram:

“Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa. Che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro.”

Ovviamente dopo questa bufera che si è sollevata, moltissimi volti noti del web ne hanno iniziato a parlare tra cui l’esperta di gossip, Deianira Marzano.

Ma a quanto pare Elisabetta Gregoraci non ha gradito il suo intervento: scopriamo cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci, volano diffide

Ieri sera dopo il litigio inaspettato tra le due showgirl, Deianira Marzano è stata una tra le prime influencer a parlare dell’accaduto.

Purtroppo però stamattina si è svegliata con una triste sorpresa, che ha raccontato poco fa nelle sue stories Instagram:

“Io non ho mai parlato male di Elisabetta Gregoraci, ho semplicemente riportato ciò che si leggeva in giro sui vari giornali di gossip e non.”

Ma perché fa questa precisazione? scopriamolo.

L’esperta di gossip rivela:

“Secondo alcuni noi non abbiamo diritto di parola e ieri sera sul tardi mi è arrivata una diffida che io non devo nominare questa persona.”

Inoltre la Marzano ha scritto:



“Tentano di ammutolire su cose comprovate….La diffida ha senso di esistere quando offendi una persona e la diffami. Non è questo il caso.”

Un retroscena clamoroso che ha spiazzato tutti, ormai non ci resta che aspettare altri aggiornamenti sulla vicenda.

