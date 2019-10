Elisabetta Gregoraci esagerata sui social, sotto il cappotto solo l’intimo: il video manda in tilt il web

Una delle donne più amate e apprezzate del nostro Paese è, senza alcun dubbio, Elisabetta Gregoraci. Nella vita è modella, conduttrice, showgirl e una super mamma. La sua bellezza, unita alla sua sensualità, hanno conquistato il popolo del web ma questa volta sembra aver proprio esagerato per la gioia dei suoi seguaci. Per quale motivo? Poche ore fa, l’ex compagna di Flavio Briatore ha condiviso una clip su IG che lascia poco spazio all’immaginazione: indossa un cappotto e sotto solo un baby doll davvero sensuale.

Elisabetta Gregoraci sensuale su IG

Tipici tratti mediterranei quelli di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese sa come catturare l’attenzione dei suoi follower e spesso lo fa con video e/o fotto che fanno girare la testa. L’ex volto di Made in Sud è molto attiva sui social e come tale non manca mai di condividere la sua quotidianità col popolo del web. Questa volta ha sponsorizzato la nota marca di abbigliamento Fracomina in modo davvero particolare.

Per promuovere il brand, ha deciso di pubblicare un video su Instagram che ha stuzzicato la fantasia dei suoi seguaci.

Il video che ha stregato i follower

Un video che ha lasciato poco spazio all’immaginazione dei suoi numerosi fan quello condiviso sui social dalla conduttrice calabrese. Nel dettaglio, Elisabetta Gregoraci ha condiviso una nuova clip che mostra l’outfit scelto per la serata.

La showgirl calabrese indossa un cappotto rosso accesso ma sotto indossa solo intimo che ha mandato in delirio il popolo del web. La clip continua, e tra le note di un noto tormentone estivo, indossa un bellissimo vestito nero con rose rosse. Ecco il video che impazza sul web. Il video è stato sommerso da moltissimi like e commenti.