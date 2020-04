La quarantena da Covid-19 ha messo Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci con le spalle al muro. La celebre coppia è tornata insieme a Montecarlo, gomito a gomito.

Il momento è critico e l’ascia di guerra viene messa da parte. La quarantena da Coronavirus ha messo con le spalle al muro una storica coppia dello star system italiano, Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci.

Dopo essersi lasciati, accusati reciprocamente e aver frequentato altri partner, la coppia Briatore-Gregoraci è tornata a sfornare scatti fotografici da famigliola felice. Secondo quanto pubblicato su Libero Quotidiano dal giornalista Roberto Alessi, i due ex sarebbero tornati alla riscossa nella loro casa di Montecarlo, gomito a gomito.

Il grande ritorno di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Non accadeva da tempo. Flavio ed Elisabetta hanno scelto i social network per condividere la loro reunion con i propri fan. Sul suo profilo Instagram, infatti, Elisabetta Gregoraci ha candidamente ammesso:

“Siamo separati dal 2017, mi dice Flavio, ma adesso siamo tutti in casa insieme a Montecarlo con nostro figlio Nathan…”

Lo scorso 12 aprile il brillante imprenditore piemontese ha festeggiato il suo 70esimo compleanno e, per l’occasione, ha pensato bene di trascorrere del tempo insieme alla madre di suo figlio, esattamente come avveniva negli anni d’oro della loro liaison.

Una tregua? Questo non è ancora ufficiale. Sta di fatto che nei periodi più complicati, i due ex partner si cercano reciprocamente. Secondo le ipotesi di Roberto Alessi, noto giornalista di gossip e direttore di Novella 2000, la showgirl calabrese farebbe meglio a tornare insieme al suo caro vecchio Flavio:

“Elisabetta tempo fa s’è mollata con un imprenditore di Parma, dal carattere un po’ fumantino. Eli, secondo me, visto quello che c’è in giro, meglio tornare con Flavio: protettivo, pieno d’ amore con tuo figlio, bell’ uomo (s’è pure tolto la pappagorgia e sta benissimo), un po’ arrogante ma simpatico, in più, il che non è un difetto, ricco, anzi, ricchissimo. Hai ancora dei dubbi?”