Elisabetta Gregoraci, svela i segreti del suo corpo da urlo: “Nessuna dieta”

Una bellezza tutta mediterranea, corpo da urlo e viso angelico, ma qual è il segreto per essere sempre così impeccabile? a svelarlo è stata proprio lei: scopriamo cosa ha detto.

La bellissima showgirl calabrese ha rilasciato una lunga intervista dove si è raccontata a 360 grandi, lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan.

Elisabetta Gregoraci, svela il suo segreto

Come tutti avranno notato, a 41 anni, Elisabetta Gregoraci, è più bella che mai.

Un corpo tonico e mozzafiato che ogni volta lascia tutti senza fiato.

Ma qual è il suo segreto per un fisico così impeccabile? Lei lo ha spiegato al settimanale Gente, rivelando che non c’entra la dieta, infatti, non segue un regime ferreo alimentare.

Anzi, è golosa di pasta e cioccolato e non rinuncia mai a qualche delizia.

La conduttrice ha rivelato che è tutta questione di metabolismo, ereditato dal papà:

“I muscoli invece hanno memoria dello sport praticato da bambina”.

Ancora oggi, lei pratica davvero tanto sport, inoltre, il suo lavoro la tiene sempre impegnata ed in movimento.

Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Flavio Briatore?

La showgirl calabrese, dopo le ultime indiscrezioni sul ritorno di fiamma con il noto imprenditore, ha voluto precisare, per l’ennesima volta, che hanno un rapporto bellissimo, ma nulla di più.

Lui le vuole bene, lei pure e passano parecchio tempo insieme, sia in vacanza sia a Montecarlo.

Tutto questo per tenere unita la famiglia per loro figlio Nathan Falco, ma non c’è nessun ritorno di fiamma.

Ora lei è concentrata sulla carriera, infatti, a breve la rivedremo sul piccolo schermo:

“Presto mi vedrete accanto a Papi che sarà al timone di Scherzi a Parte”.

Una bellissima notizia per i suoi fan, non ci resta che aspettare settembre: non mancheranno di certo tantissime sorprese e novità.

