Elisabetta Gregoraci smaschera Antonella Fiordelisi: “Una rissa tra me e lei? Sì”

Ieri a Il Punto Z, Elisabetta Gregoraci ha voluto far chiarezza sullo scontro con Antonella Fiordelisi per Flavio Briatore.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha litigato veramente con la nota influencer? ecco la versione di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci: cosa ha detto

Da giorni gira voce che tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci ci sia stato un forte scontro.

L’ex compagna di Francesco Chiofalo ne aveva parlato proprio nelle sue stories.

Tutto è successo dietro le quinte di un nuovo programma Mediaset.

Da quanto è emerso dalle parole dell’influencer, Elisabetta si sarebbe infuriata per dei like di Briatore alla Fiordelisi.

Ieri l’ex moglie dell’imprenditore è stata intervistata da Tommaso Zorzi a Il Punto Z e la Gregoraci ha rivelato:

“Io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì, certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate”.

Ha aggiunto che queste cose non la toccano:

“Io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io.”

Una versione totalmente diversa da come l’aveva raccontata Antonella Fiordelisi, addirittura aveva parlato di “violenza psicologica”.

Per scoprire la verità non ci resta che attendere il programma per vedere realmente cosa è accaduto.

Elisabetta Gregoraci a Il Punto Z: rompe il silenzio sul presunto flirt con Stefano Coletti

Il conduttore ha deciso di punzecchiare la Gregoraci su un argomento per lei un po’ fastidioso ovvero i suoi presunti flirt.

Recentemente il noto pilota Stefano Coletti si era dichiarato a lei sui social, ma non è andata come si aspettava.

Infatti Tommaso Zorzi ha voluto chiedere alla diretta interessata se tutti questi presunti flirt siano veri.

Elisabetta ha semplicemente risposto con una bella risata e ha detto:

“Ogni giorno esce un nome nuovo come mio presunto fidanzato…Danno nomi a caso…Ci si deve fare il callo…Ogni tanto mi arrabbio, però vabbè…”

L’opinionista de L’Isola dei Famosi, sa bene cosa vuol dire per questo ha rivelato di capirla dato che anche su di lui ne inventano di tutti i colori.

Leggi anche –> Federica Nargi non ha rivali, un lato A esplosivo: “Il ritratto della bellezza” – Foto