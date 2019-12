Senza vestiti in bagno dopo la doccia, Elisabetta Gregoraci la foto intima finisce sul web e stuzzica i fan

Elisabetta Gregoraci è in bagno senza vestisti: IG stories della showgirl calabrese manda in delirio il popolo del web

Una delle showgirl più amate e seguite del Bel Paese è, senza ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci. La conduttrice calabrese è molto attiva sui social e, come tale, non manca mai di condividete scatti che lasciano tutti senza parole. Anche questa volta ha lasciato di stucco i suoi followers. Per quale motivo? E’ in bagno e non indossa vestiti, la IG stories infiamma il web.

Elisabetta Gregoraci senza vestiti

Il tempo per lei sembra essersi fermato. Elisabetta Gregoraci, alla soglia dei suoi 40 anni, mostra un fisico da far invidia alle sue colleghe 20enni e la sua bellezza disarmante le ha consentito di conquistare una grande fetta di ammiratori sempre pronti a riempirla di complimenti. Il suo account ufficiale di Instagram vanta oltre 1,1 milione di followers che non si perdono mai un suo scatto o video pubblicati dalla showgirl calabrese.

Nelle ultime ore, la conduttrice ha deciso di stupire tutti mostrandosi in bagno senza vestiti: la stories su IG ha mandato in tilt il web.

IG stories infiamma il web

Il suoi profili social sono seguitissimi. Elisabetta Gregoraci, infatti, sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci e lo ha fatto anche pochissime ore fa. La showgirl calabrese anche questa volta si è fatta ammirare e dalle stories pubblicate su IG trapela la sua estrema sensualità.

Non molte ore fa, l’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, ha pubblicato una serie di clip in cui si riprende mentre è in bagno. Nel dettaglio, le immagini in questione la immortalano completamente senza vestiti ma con indosso un bikini davvero stupendo che mette ben evidenza il suo fisico statuario frutto di tanto allenamento e sana alimentazione. Ecco lo scatto che ha mandato in visibilio il web: