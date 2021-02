Elisabetta Gregoraci di nuovo sotto i riflettori, la bellissima ex gieffina ‘vittima’ di un incidente bollente: fan in delirio sul web.

L’Ex compagna di Briatore è tra le protagoniste indiscusse di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante abbia abbandonato la casa per dedicarsi alle sue priorità ovvero la sua famiglia.

Di recente l’abbiamo vista sotto i riflettori a seguito dell’inaspettato scherzo della redazione de Le Iene, che le ha fatto credere che le fosse stato hackerato il suo profilo Instagram, dove nel frattempo i suoi followers hanno creduto di vederla sparare a zero contro alcuni ex concorrenti del Reality.

Poche ore fa invece, ha incantato tutti con un look molto particolare, sfoggiato durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Il selfie allo specchio pubblicato tra le Stories fa impazzire i fan, ecco perchè.

L’incidente bollente stuzzica i fan

Durante la puntata del 5 Febbraio 2021 del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci ha indossato un outfit molto intrigante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Firmato dal brand ‘Twinset Milano’, la conduttrice calabrese, ha indossato un bellissimo completo giacca e pantalone nero, in segno di rispetto verso Dayane Mello, che pochi giorni fa ha perso il suo fratello minore, Lucas, a causa di un tragico incidente stradale.

L’Ex gieffina prima di entrare in studio ha voluto però mostrare in anteprima l’outfit scelto per la serata.

La scollatura vertiginosa della giacca, lascia chiaramente intendere che sotto indossi solamente l’intimo, e nulla di più.

L’abbondante décolletè sembra quasi rotolare fuori dalla giacca, un ‘incidente bollente’ che ha stuzzicato le fantasie del pubblico maschile.

Il post sui social fa il pieno di Like

Elisabetta Gregoraci promuove il suo fantastico tailleur anche in un post dl suo profilo dove ha conquistato circa 80mila like e migliaia di commenti tra i quali i fan si sono letteralmente scatenati nel farle apprezzamenti.

‘Divina’

scrive un utente, e ancora:

‘Meravigliosa nella tua eleganza’

e tanti altri commenti, tra i quali però vengono fatti anche altro tipo di apprezzamenti, stavolta legati alle dolcissime parole riservate per Dayane Mello a seguito dell’importante lutto subito.

Una circostanza, concludono gli utenti su Instagram in cui è riuscita a far ‘capire veramente’ che ha un ‘bellissimo cuore’, dando uno schiaffo a chi la guarda con pregiudizio.