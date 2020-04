La scollatura cede, il davanzale fuoriesce: Elisabetta Gregoraci, lo scatto sul letto incendia il web

Elisabetta Gregoraci pazzesca su Instagram, seno prosperoso in primo piano: la foto in bianco e nero manda in delirio il popolo del web

Una delle showgirl più amate della televisione italiana è, senza alcun dubbio, Elisabetta Gregoraci. La conduttrice calabrese è molto attiva su Instagram e spesso pubblica foto che lasciano i suoi ammiratori senza respiro. Non molte ore fa, l’ex compagna di Flavio Briatore ha condiviso uno scatto che, oltre a mostrare la sua sensibilità, mette in ben evidenza la sua strabiliante bellezza. (continua dopo il post)

Elisabetta Gregoraci: il messaggio su Instagram

Il virus costringe gli italiani a rimanere a casa. Elisabetta Gregoraci, come tutti noi, vive la sua quarantena lontana dagli affetti più cari. In questo momento, così delicato per il nostro Paese, il pensiero della conduttrice calabrese va anche ai medici, infermieri e più in generale, al personale sanitario che ogni giorno salvano tante vite. In uno degli ultimi scatti, trapela la sua sensibilità e la sua vicinanza a chi, come lei, sente il bisogno di rivedere e riabbracciare gli amici, parenti e tutte le persone che ci vogliono bene.

La foto in questione è accompagnata da una breve ma profonda didascalia in cui si evince il suo desiderio di tornare alla normalità:

“Torneremo ad abbracciarci senza paura. Fino ad allora, nulla ci vieta di pensarci fortissimo”.

Il selfie della conduttrice stupisce anche per un altro dettaglio.

Il seno in primo piano

La conduttrice calabrese riesce ad incantare i suo follower anche con un semplice selfie. Lo scatto in questione ritrae Elisabetta Gregoraci distesa su letto ma a stuzzicare la fantasia dei suoi seguaci è un dettaglio decisamente bollente.

La modella indossa un top, che oltre ad essere aderente, è caratterizzato da un profonda scollatura che mette ben in evidenza le sue forme esplosive. Ecco il post che ha infiammato il web:

