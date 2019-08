Elisabetta Gregoraci toglie l’intimo, le forme nude mandano in tilt il web: la foto bollente

Elisabetta Gregoraci ha postato una foto esplosiva, che ha lasciato i fan senza parole. Di cosa stiamo parlando?

Elisabetta Gregoraci infiamma Instagram con uno scatto bollente che lascia poco spazio all’immaginazione. Tantissimi i complimenti per la conduttrice ed attrice che si definisce finalmente “Felice”

La metamorfosi di Elisabetta Gregoraci

A 39 anni la bella calabrese è una donna realizzata e con molte cose per cui sentirsi felice, come recita la recente foto su Instagram.

Al settimanale OGGI la Gregoraci rivela di vivere per sole due cose: suo figlio Nathan Falco di 9 anni ed il suo lavoro.

Entrambi riflettono l’impegno e l’amore che lei mette nelle cose.

“Nathan è un bambino privilegiato ma non mi stanco mai di ripetergli che le cose vanno conquistate”

Elisabetta rivela che il rapporto col padre di Nathan, il suo ex marito Flavio Briatore 69 anni, è di gran rispetto e collaborazione proprio per la serenità del figlio.

Nonostante le voci su un probabile ritorno insieme all’ex marito, Elisabetta smentisce e da poco per lei si è anche chiusa la storia con l’imprenditor di Parma Francesco Bettuzzi 41 anni.

La Gregoraci afferma di aver voglia di concentrarsi sul bambino attualmente e questo rivela come sia una donna di grandi valori e con una gran voglia di apprezzare le cose belle che si è conquistata, soprattutto nel suo lavoro, studiando e facendo tanta gavetta come conferma nell’intervista:

“Sto vivendo un momento professionale gratificante”

Elisabetta ha concluso infatti da poco il programma musicale Battiti Live su Italia1 con un enorme successo di pubblico.

La vedremo inoltre ad ottobre con il film in uscita “Via dall’Aspromonte” di Mimmo Calopresti in cui la 39enne si è cimentata in un ruolo molto difficile, fisicamente imbruttita per calarsi nella parte.

Le forme esplosive di Elisabetta conquistano il web

Difficile pensare come possa risultare “imbruttita” guardando gli ultimi scatti postati dalla ex modella e ora conduttrice ed attrice sul suo profilo Instagram.

In una foto particolarmente apprezzata, appare coperta solo con un morbido scialle traforato che lascia intravedere le sue perfette forme, baciata dal sole e col suo inconfondibile sorriso.

I fan sono subito impazziti postando in poche ore una valanga di commenti di apprezzamento sia da uomini che donne:

“Ti ammiro sei bellissima” “Sei la classe e la bellezza infinita ..stupenda Elisabetta” “..sei la vera testimonianza della donna mediterranea italiana al naturale “ “ sei bellissima, questa foto ti rende particolarmente!!”

Quello che colpisce oltre all’abbagliante bellezza di Elisabetta è il suo sguardo, raggiante e realmente Felice come lei stessa scrive sotto la foto.

I suoi fan la apprezzano per la sua classe e la sua capacità di essere bella e mostrare le sue forme senza mai risultare volgare: aspettano di vederla ancora molto presto in tv dove Elisabetta dimostra che oltre alla bellezza possiede anche grande simpatia e professionalità.