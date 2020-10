Elisabetta Gregoraci a letto con Petrelli ‘È contro le regole’: il web vuole la squalifica

La showgirl calabrese a letto con Pretelli viola le regole del reality show: il popolo del web chiede la squalifica.

La bellissima Elisabetta Gregoraci è nuovamente protagonista delle voci di gossip per quanto è successo la notte scorsa.

Mentre era a letto insieme a Pretelli, la showgirl calabrese ha infranto alcune regole del reality show di Canale 5. Il suo gesto non è passato inosservato e il web chiede la squalifica.

Elisabetta Gregoraci a letto con Pretelli

E’ passato circa un mese dall’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello, la showgirl calabrese si è mostrata senza filtri e soprattutto si è fatta conoscere per la sua sensibilità e dolcezza.

Dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà, ha fatto molto parlare di sé per il flirt con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia. Il giovane non hai mai fatto mistero del suo forte interesse nei confronti della nota conduttrice e spesso ha cercato un approccio fisico. Lei sembra essere molto confusa nonostante sia palese che qualcosa tra i due c’è ed è sotto gli occhi di tutti.

Nelle ultime ore, l’ex compagna di Flavio Briatore è finita nel mirino della rete. Nella notta, ha infranto le regole del programma: ecco cosa è accaduto.

La showgirl calabrese infrange le regole

Mentre era a letto con Pierpaolo Pretelli, ha voluto chiarire quanto affermato precedentemente. La showgirl calabrese, infatti, ha confidato al giovane che non lo stava prendendo in giro ma c’erano alcune cose che poteva rivelare. E, questa notte, ci ha provato.

La conduttrice ha iniziato a scriversi delle lettere sulla mano, sotto alle coperte. Guardando la diretta, i telespettatori hanno capito che la donna ha un contratto prematrimoniale con il suo ex marito che le impone di frequentare pubblicamente qualcuno fino a che non sono trascorsi tre anni dal loro divorzio.

Questo suo comunicare in codice, ha scatenato l’ira del web che chiedono la squalifica della concorrente. Il suo atteggiamento va contro le regole del programma. Quali saranno i provvedimenti nei suoi confronti? Lo scopriremo nelle prossime ore.